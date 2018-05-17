الهيئة الوطنية تؤكد استمرار الفعاليات الشعبية والجماهيرية في مخيمات العودة



أكدت الهيئة الوطنية لمخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار، على تواصل الفعاليات الشعبية والجماهيرية في مخيمات العودة الخمسة، مع الحفاظ على الطابع السلمي والشعبي لها.

وطالبت الهيئة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه مساء الخميس، أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم للمشاركة الواسعة كما في قطاع غزة، تأكيداً على وحدة شعبنا في كافة أماكن تواجده.

وقالت الهيئة: "سنمضي معاً وموحدون تحت راية العلم الفلسطيني ونحن واثقون من حتمية انتصارنا على القهر والظلم والحصار والاحتلال".

نص البيان..

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صادر عن الهيئة الوطنية لمخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار

الهيئة الوطنية لمخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار تؤكد على مواصلة فعالياتها الشعبية السلمية

جماهير شعبنا الأبي،،،

لقد سطرتم بدمائكم الزكية أروع ملاحم البطولة والفداء في يوم العودة والقدس العاصمة، يوم الرابع عشر من مايو الماضي، حيث ارتقى الشهداء، وتعاظمت أعداد الجرحى والمصابين، وقد أثبتم للعالم أجمع بأن الحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بالعودة إلى أراضينا وبلداتنا وقرانا لا يمكن التنازل عنها، وأننا لا زلنا على طريق الحرية والنصر سائرون.

جماهير شعبنا البطل... أمتنا العربية والإسلامية... أحرار العالم،،

إن مسيرتنا الشعبية والتي تحمل طابعها السلمي الشعبي، تحتاج من كل العالم تقديم الإسناد والدعم بكافة أشكاله، فلا يعقل أن يبقى هذا الاحتلال جاثماً فوق أرضنا ويمارس أبشع أنواع الإرهاب والحصار ضد المدنيين العزل أمام مرأى ومسمع العالم، وفي ظل صمت عربي مطبق.

إننا ومن منطلق حقنا الوطني، فإن الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار تؤكد على التالي:

أولاً/ نتقدم لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، ونتمنى أن يأتي رمضان القادم وقد تحققت أماني شعبنا في النصر والعودة.

ثانياً/ نوجه التحية لجماهير شعبنا البطل الذي ما زال يتصدى للعدو وجرائمه في مخيمات العودة، كما نتوجه بتحية الإجلال والإكبار لشهداء العودة والقدس، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

ثالثاً/ نؤكد على تواصل الفعاليات الشعبية والجماهيرية في مخيمات العودة الخمسة، مع الحفاظ على الطابع السلمي والشعبي لها ونطالب أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم للمشاركة الواسعة كما في قطاع غزة، تأكيداً على وحدة شعبنا في كافة أماكن تواجده.

رابعاً/ نؤكد على أن مسيرتنا مستمرة حتى تحقيق أهدافها بالحرية وكسر الحصار الظالم عن شعبنا البطل في قطاع غزة.

خامساً/ سنمضي معاً وموحدون تحت راية العلم الفلسطيني ونحن واثقون من حتمية انتصارنا على القهر والظلم والحصار والاحتلال.

المجد للشهداء والحرية للأسرى والشفاء العاجل للجرحى وإننا حتماً لمنتصرون وعائدون

الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار