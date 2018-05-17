الاتصالات: 1.7 مليون جهاز هاتف نقال ذكي تمتلكها الأسر الفلسطينية

قال الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان مشترك "إن عدد خطوط الهاتف الثابت الرئيسية (منزلي، تجاري، حكومي) في فلسطين نهاية العام 2017، ما مجموعه 472,292 خط، مقارنة مع 360,402 خط في نهاية عام 2010، أي بزيادة نسبتها 31%، فيما بلغت نسبة انتشار الهاتف الثابت لكل 100 من السكان 10.5 خط هاتف ثابت نهاية عام 2017، مقارنة مع 9.4 خط هاتف ثابت في نهاية عام 2010".

وأوضحا في البيان، صدر عنهما لمناسبة "اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات"، الذي يصادف السابع عشر من أيار، أن هناك نمو مطرد في البنى التحتية لشبكة الاتصالات الثابتة، ترافق مع زيادة استخدام الأسر والمؤسسات لهذه الشبكة، والخدمات المرتبطة بها، وخاصة خدمة الانترنت.

عدد مشتركي الهاتف النقال أكثر من 3.9 ملايين مشترك

كما أشارت بيانات "وزارة الاتصالات" إلى أن الاشتراكات في الاتصالات الخلوية المتنقلة في فلسطين، قد ازدادت بحلول نهاية عام 2017، لتصل الى 3,997,206 مشترك، مقارنة مع 2,603,582 مشترك نهاية العام 2010، أي بزيادة نسبتها 53.5%، فيما بلغت نسبة انتشار الهاتف النقال لكل 100 من السكان 83.6 هاتف نقال نهاية عام 2017، مقارنة مع 64.3 هاتف نقال في نهاية عام 2010.

كما أشارت سجلات الوزارة إلى أن هناك 18 شركة لخدمات الاتصال اللاسلكي بالإنترنت (WI FI)، و5 شركات لخدمات نقل الصوت عبر بروتوكول الانترنت (VOIP)، و9 شركات لخدمات النطاق العريض Broad Band، و31 شركة نفاذ للنطاق العريض BSA، و32 شركة لتقديم خدمات القيمة المضافة. اما بخصوص عدد الشركات المسجلة لاستيراد أجهزة اتصالات سلكية واللاسلكية، فقد بلغ 69 شركة في العام 2017.

وأوضح البيان، أن العالم يحتفل بهذه المناسبة هذا العام، تحت شعار "تمكين الجميع من الاستخدام الإيجابي للذكاء الاصطناعي"، بهدف تحديد الفرص، والتحديات، لضمان أن يصبح الذكاء الاصطناعي أداة رئيسية لمعالجة التحديات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقياس أثرها.

مشتركو الانترنت فائق السرعة ADSL

ارتفع اجمالي عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة ADSL في فلسطين الى 357,071 مشتركا في نهاية عام 2017 مقارنة مع 119,488 مشتركا، نهاية عام 2010، بزيادة بلغت نسبتها 198.8%، وبلغ متوسط سرعة الانترنت 8.58 Mbps نهاية عام 2017، مقارنة مع Mbps 0.5، في نهاية عام 2010.

1.7 مليون جهاز هاتف نقال ذكي تمتلكها الأسر الفلسطينية

وفي السياق، فقد أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017 أن 96.6% من الأسر في فلسطين لديها هاتف نقال بواقع 97.2% في الضفة الغربية و95.7% في قطاع غزة، كما أظهرت النتائج أن نسبة امتلاك الأسر في فلسطين لهاتف نقال ذكي بلغت 84.2% بواقع 89.8% في الضفة الغربية و75.5% في قطاع غزة.

أما بالنسبة لامتلاك الأسرة لجهاز حاسوب (حاسوب مكتبي أو لاب توب أو تابلت وأيباد) فقد أظهرت نتائج التعداد لعام 2017 أن 43.1% من الاسر في فلسطين لديها جهاز حاسوب بواقع 48.9% في الضفة الغربية و34.0% في قطاع غزة. في حين بلغت نسبة الأسر في فلسطين التي يستخدم أفرادها الحاسوب 61.4%، بواقع 62.0% في الضفة الغربية، مقابل 60.4% في قطاع غزة.

أكثر من نصف الأسر الفلسطينية لديها نفاذ للانترنت في البيت

كما أظهرت بيانات التعداد 2017 أن 51.7% من الأسر في فلسطين لديها اتصال بالإنترنت في العام 2017، بواقع 60.6% في الضفة الغربية، و38.0% في قطاع غزة.

اقتصاديات قطاع المعلوماتية والاتصالات

تشير بيانات التعداد 2017 بأن عدد المؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بلغ 1008 منشأة من اجمالي المنشآت الاقتصادية العاملة (158573) في فلسطين، وشغل هذا القطاع 9200 عامل من اجمالي العاملين (444034) في العام 2017.

وشكل الانتاج لهذا القطاع ما نسبته 6.8% من اجمالي الانتاج الكلي للقطاعات الاقتصادية في العام 2016، مقارنة مع %7.3 في العام 2015.

وتجاوزت القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات النصف مليار دولار، مما شكل ما نسبته 4.09% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2016، مقارنة مع ما نسبته 4.07% في العام 2015.