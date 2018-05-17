موجة هوائية حارة في اول أيام رمضان وتستمر حتى الاحد

تتأثر اليوم الخميس البلاد بموجة حارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة الى شديدة الحرارة وجافة الى المنطقة، لذا يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء صافية ودافئة في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة، يكون الجو شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والسبت، يستمر الجو شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأحد، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، وتبقى درجات الحرارة اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال موجة الحر من :

1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.