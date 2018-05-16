ماذا قرر العرب في ختام اجتماعهم بشأن القدس؟

كلف مجلس جامعة الدول العربية، الأمانة العامة للجامعة بإعداد خطة تحرك عربية للتعامل مع القرار الأمريكي المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

جاء ذلك في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية ان "الاجتماع ناقش مشروع قرار سيعرض على وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ غداً الخميس يتضمن الموقف العربي من القرار الامريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتداءات "الإسرائيلية" ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف حسام زكي أن هذا القرار سيمثل أقصى المواقف السياسية، التي يمكن أن يتخذها مجلس الجامعة العربية في دعمه للصمود الفلسطيني ورفضه للقرار الأمريكي.

وأوضح أن القرار سيعكس موقفاً عربياً قوياً عبرت عن القمة العربية الأخيرة في الظهران بالمملكة العربية السعودية ويأخذ مرحلة متطورة في دعم الفلسطينيين ونضالهم وصمودهم.