وفد طبي من الضفة يصل غزة لمساعدة جرحى مسيرات العودة

وصل إلى قطاع غزة وفد طبي جراحى من الضفة الغربية وذلك بهدف الإسهام في العلاج وإجراء العمليات لمئات الجرحى الذين استهدفتهم قوات الاحتلال خلال مشاركتهم السلمية في مسيرات العودة.

ويضم الوفد الطبي كلاً من د. فضل البطران أخصائي جراحة المخ والاعصاب في مجمع فلسطين الطبي و د. مصطفى القواسمي أخصائي طب الطوارئ و د. أحمد شلطف أخصائي جراحة الأطفال و د. رائد سعيد أخصائي جراحة الاوعية الدموية.

وأكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش خلال لقاءه بالوفد الطبي على ضرورة تكاتف جميع الجهود الوطنية في ظل حجم الهجمة العدوانية من قبل قوات الاحتلال على المشاركين السلميين واستخدامه للذخائر الحية والمتفجرة والتي تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة الأمر الذي يقتضي الدعم العاجل بالكوادر الطبية والتجهيزات الطبية.

وفي السياق، التقى مدير التمريض بمجمع الشفاء الطبي زهير نوفل الوفد الطبي، حيث وضع الوفد في صورة الجهود المبذولة في علاج المصابين، إلى جانب إشراكهم في إجراء التدخلات الجراحية العلاجية في ظل محدودية الإمكانيات والاستنزاف الشديد في المستهلكات الطبية والأدوية.