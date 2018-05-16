فيفا يحدد موعد الإعلان عن نتائج تقييم ملفي مونديال 2026

أعلنت لجنة "تاسك فورس" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موعد الإعلان عن نتائج تقييمها للملفين المغربي، والأمريكي المشترك لتنظيم كأس العالم لعام 2026.

وكشفت اللجنة أنها ستصدر قرارها في في 29 من الشهر الجاري بخصوص تقييم الملفين.

ويمكن للجنة التقييم، التي تفقدت الشهر الماضي المنشآت الرياضية والبنى التحتية للدول المرشحة لاستضافة مونديال 2026، أن تستبعد "تلقائيا" أي ملف لا يستجيب لمعايرها، قبل عملية اختيار البلد المضيف في الـ13 من يونيو المقبل، عشية انطلاق مونديال روسيا 2018.

ويتنافس المغرب، الذي تقدم للمرة الخامسة بترشيحه لاستضافة المونديال، مع الملف المشترك للولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

وفي حال حظي المغرب بحق استضافة نسخة 2026، فستكون المرة الثانية التي تقام فيها النهائيات في إفريقيا بعد نسخة 2010 في جنوب إفريقيا.

وتقدم المغرب بترشيحه للمرة الخامسة بعد أعوام 1994 و1998 و2006 و2010.

وللمرة الأولى، ستتم عملية اختيار المضيف من قبل كل الدول الأعضاء في الفيفا، وليس اللجنة التنفيذية فقط. وسيشارك في عملية التصويت 207 أعضاء من أصل 211، علما أن الدول الأربع المرشحة لن تصوت.

كما سيكون مونديال 2026، للمرة الأولى، بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا.