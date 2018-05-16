مكافآت ضخمة تنتظر لاعبي ليفربول بعد "نهائي الأبطال"

يخصص نادي ليفربول الإنجليزي مكافأة سخية لكل لاعب في الفريق، في حال تحقيقهم لقب دوري أبطال أوروبا يوم 26 مايو، عندما يواجهون ريال مدريد الإسباني في نهائي البطولة.

وقالت صحيفة "ماركا" إن كل لاعب في ليفربول سيحصل على 200 ألف يورو، إذا حقق "الحمر" البطولة السادسة في تاريخ النادي، بعد 10 أيام.

وسيحصل نادي ليفربول على 15.5 مليون يورو كمكافأة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في حال تحقيق اللقب، ليصبح مجموع مكافآت البطولة للنادي البطل ما بين 54 و57 مليون يورو، بالإضافة لعوائد تسويقية قد ترفع الدخل السنوي للفريق الحائز على اللقب إلى 100 مليون يورو.

ولم يحدد ريال مدريد المكافآت التي سيصرفها للاعبي الفريق، إذا حققوا البطولة الثالثة على التوالي، وهو إنجاز لم يتكرر منذ السبعينيات، ولكن يتوقع أن يكون الرقم "سخيا"، استنادا على الأعوام السابقة.

وكافأ ريال مدريد كل لاعب في الفريق بمبلغ قدره 320 ألف يورو عندما حقق الفريق اللقب في 2016، وارتفع الرقم إلى مليوني يورو لكل لاعب في كتيبة "الملكي" عند تحقيقه 5 ألقاب من أصل 6 متاحة، الموسم الماضي.

وتستضيف العاصمة الأوكرانية كييف المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد مساء السبت الموافق 26 مايو المقبل.