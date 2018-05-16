برشلونة يتعاقد مع مدافع جديد

ذكرت الصحافة الكتالونية الأربعاء أن مدافع إشبيلية، الشاب الفرنسي كليمان لانغليه اقترب من الانضمام إلى برشلونة بطل الدوري الإسباني، مشيرة إلى توصل الطرفين إلى اتفاق على عقد لخمس سنوات.

وعنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الصادرة الأربعاء: "لانغليه قال نعم لبرشلونة"، مؤكدة أن العملاق الكتالوني "توصل إلى اتفاق مع قلب دفاع إشبيلية لخمس سنوات".

من جانبها، أفادت الإذاعة الكتالونية "راك1" أن برشلونة "بدأ محادثات" مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، وتحدثت عن اجتماع بين ممثلي الطرفين.

وكتبت صحيفة "سبورت" أن "البند الجزائي لفسخ عقد مدافع إشبيلية يجعل توقيعه جذابا جدا".

وتقدر الصحافة الإسبانية قيمة هذا البند بما بين 30 و35 مليون يورو.

وفي حال إتمام الانتقال، سيصبح لانغليه ثالث مدافع في صفوف برشلونة، بعد صامويل أومتيتي ولوكاس دين.

وبدا الدفاع البرشلوني ضعيفا جدا في الخسارة 4-5 أمام ليفانتي في الدوري الإسباني حين غاب في بداية المباراة كل من أومتيتي وجيرارد بيكيه، ويبدو أن برشلونة يحاول إدراك الخلل.