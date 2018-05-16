بابا الفاتيكان يعرب عن حزنه العميق لمجزرة غزة

أعرب بابا الفاتيكان عن حزنه العميق جراء "سقوط قتلى وجرحى" برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشريط الحدودي لقطاع غزة، مؤكدًا تضامنه معهم.

جاء ذلك في بيان نشر على موقع "فاتيكان نيوز" الرسمي اليوم الأربعاء، حيث دعا البابا إلى إنهاء "العنف" في الأراضي المقدسة، وبدء الحوار.

وقال البابا: "أنا قلق جدا حيال العنف المتصاعد في الشرق الأوسط وفي الأراضي المقدسة والذي يؤدي إلى الابتعاد أكثر عن طريق السلام والحوار والتفاوض".

وأضاف: "وأشعر بحزن شديد لسقوط قتلى وإصابات، وأقف إلى جانب الذين يعانون وأدعوا لهم".

وتابع البابا: "أكرر مرة أخرى أن العنف لن يؤدي إلى السلام أبدًا"، مؤكدًا أن "الحرب والعنف لا يولدان غير مزيد من الحرب والعنف".

ودعا البابا جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لتجديد التزاماتهم من أجل تحقيق الحوار والسلام والعدالة في الشرق الأوسط.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أول أمس الاثنين مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 مواطنًا، وجرح 3188 آخرين، وذلك احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، وإحياءً الذكرى الـ 70 للنكبة.