سلطة النقد الفلسطينية تعلن عن إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية

أعلن محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا عن إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية، والذي يأتي في إطار سعي سلطة النقد المستمر لتطوير منظومة العمل المصرفي الإسلامي في فلسطين وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).

وأكد الشوا في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم" نسخة عنه، أن هذه الهيئة ستعمل على توحيد الأسس والأحكام الشرعية المتعلقة بصيغ المعاملات المصرفية والمالية وأدوات التمويل الإسلامية، والعمل على مراجعة صيغ العقود الشرعية اللازمة لتنفيذها وتحديد إجراءاتها، وإبداء الرأي الشرعي في مدى توافق المنتجات والخدمات المالية والمصرفية الإسلامية الجديدة التي ترغب المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة بطرحها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية جاء تنفيذاً لقرار مجلس إدارة سلطة النقد ومتطلبات قانون المصارف بالخصوص، حيث تضم الهيئة في تشكيلتها نخبة من علماء الشريعة والفقه وذوي الخبرة في الصيرفة الاسلامية والقانون، وتتألف من:

د. عبد المنعم أبو قاهوق/ رئيساً للهيئة. وعضوية كل من: د. ماهر خضير، د. محمد حنيني، د. نعيم سمارة، د. عبد الستار أبو غدة، والسيد محمود الرمعة (خبيراً مالياً مختصاً في أعمال الصيرفة الإسلامية).

كما تمنى المحافظ التوفيق لأعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية في عملهم وبما يخدم تطوير منظومة الصيرفة الإسلامية في فلسطين.