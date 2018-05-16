الحكومة التركية: "إسرائيل" ومصر ترفضان هبوط طائراتنا لنقل المصابين الفلسطينيين

قال نائب رئيس الوزراء التركي، رجب أقداغ، إن "إسرائيل" ومصر ترفضان هبوط الطائرات التركية في مطاراتهما لتمكينها من نقل المصابين الفلسطينيين إلى تركيا لتلقي العلاج، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وأشار "أقداغ" أن تركيا هي أكثر دولة رفعت صوتها بالعالم ضد مجرزة القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة (الإثنين)، وأنها ستواصل فعل ذلك في المرحلة القادمة.

وقال إن "الوقوف إلى جانب أشقائنا المظلومين والضحايا في غزة، دَيْن في أعناقنا".

وأوضح قائلاً: "الطائرات التركية مضطرة للهبوط في مطارات إسرائيل أو مصر لنقل المصابين الفلسطينيين إلى تركيا، إلا أن كلتا الدولتين لم تسمحا بذلك حتى الوقت الراهن".

وأكّد المسؤول التركي أن أنقرة ستتابع التطورات عن كثب في هذا الإطار حتى وقت السحور.

والإثنين الماضي، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلية، مجزرة دامية بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة، بالتزامن مع افتتاح سفارة واشنطن في القدس المحتلة، راح ضحيتها 62 شهيداً وأكثر من 3188 مصاب.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ"النكبة" الفلسطينية.