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الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:03 - 16 مايو 2018
الجامعة العربية الجامعة العربية
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تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا اليوم الأربعاء على مستوى الممثلين الدائمين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة والاراضي المحتلة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الجامعة العربية ستعقد اجتماعا آخر على مستوى وزراء الخارجية يوم غد الخميس بطلب من السعودية لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي عربي لم تذكر اسمه قوله: "الاجتماع يهدف لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة".

وكانت الحكومة الفلسطينية دعت دول العالم التي "تؤمن بالحرية والسلام والاستقرار إلى إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين".

هذا وشيع سكان قطاع غزة 60 شهيدا سقطوا، يوم الاثنين الماضي، بنيران قوات الاحتلال في أدمى يوم بالقطاع خلال سنوات في احتجاجات على الحدود تزامنت مع افتتاح الولايات المتحدة سفارتها في القدس.

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