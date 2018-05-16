الخارجية الأمريكية ترفض التنديد بمجزرة غزة

جددت الخارجية الأمريكية، تحميل حماس مسؤولية سقوط عشرات الشهداء في غزة، ودافعت عن "إسرائيل" وما وصفته بـ”الحق في الدفاع عن نفسها”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي، للمتحدثة الرسمية باسم الخارجية هيدر نورت، اليوم الثلاثاء.

وقالت نورت “نأسف لسقوط (الشهداء)، وقد رأينا العنف الذي تقوم به حركة حماس، التي قامت بتشجيع الناس على الذهاب إلى الحدود مع "إسرائيل" ومحاولة اختراقها”.

وزعمت أن “لإسرائيل الحق في حماية نفسها ممن كانوا يحملون الأسلحة والزجاجات الحارقة”، مضيفة أن “الولايات المتحدة تتأسف للوضع الإنساني في غزة”.

ورفضت إدانة استعمال جيش "الإحتلال للقوة المفرطة في حق الفلسطينيين.

وأشارت متحدثة الخارجية أن “الولايات المتحدة ترغب في أن يحل السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويعود الطرفان إلى المفاوضات”.

وارتكب الجيش الإسرائيلي، أمس الإثنين، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينياً وجرح 3188 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ”النكبة” الفلسطينية.