مظاهرة في شيكاغو رفضا لنقل البؤرة الاستيطانية "السفارة الأميركية" إلى القدس

شارك المئات من أبناء الجاليتين الفلسطينية والعربية والمتضامنين الأجانب في المسيرة التي انطلقت في شوارع مدينة شيكاغو الرئيسية، تنديدا بنقل البؤرة الاستيطانية "السفارة الأميركية" إلى مدينة القدس المحتلة.

وهتف المتظاهرون بالحرية لفلسطين، والقدس عربية، رافعين الإعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالمجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء، وآلاف الجرحى في قطاع غزة المحاصر، خلال المسيرات السلمية التي انطلقت على حدود قطاع غزة، احياء للذكرى الـ70 للنكبة، وتنديدا بنقل هذه البؤرة إلى المدنية المقدسة.

وطالب الأميركيون المشاركون حكومتهم بالتوقف عن دعم الحكومة الإسرائيلية، وبخاصة الدعم المالي، التي تستخدمه سلطات الاحتلال لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

وتوقف المتظاهرون أمام مبنى القنصلية الإسرائيلية في المدينة، لتوصيل رسالتهم بتصعيد الاحتجاجات، وتوسيع نطاقها، في حال لم توقف حكومة الاحتلال جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، وسلب حقوقهم، التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.