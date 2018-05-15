تركيا تطالب السفير الاسرائيلي بمغادرة "أنقرة" على خلفية مجزرة غزة

قال الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرنوت "الإسرائيلية"، إن وزارة الخارجية التركية استدعت اليوم الثلاثاء، السفير "الإسرائيلي" لدى أنقرة، وطالبته بمغادرة البلاد.

وذكر الموقع أن وزارة الخارجية التركية طالبت السفير "الإسرائيلي"، نيتان نائيه، بمغادرة أنقرة، بسبب المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في غزة أمس، وأسفرت عن استشهاد ٦١ فلسطينيا وإصابة أكثر من 2770 آخرين.

وقال الموقع إن وزارة الخارجية التركية، أعلنت نائيه شخصا "غير مرغوب" فيه في البلاد.

وارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أمس مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، حيث استشهد 61 فلسطينياً وجرح أكثر من 2270 آخرين، بالرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ "النكبة" الفلسطينية.

وردا على خطوة نقل السفارة الأمريكية للقدس والمجزرة التي ارتكبتها "إسرائيل" على حدود قطاع غزة، أعلنت تركيا أعلنت الحداد الوطني لمدة 3 أيام، واستدعاء سفيريها لدى واشنطن وتل أبيب للتشاور، ودعوة منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ الجمعة المقبل.

كما أعلنت جنوب إفريقيا استدعاء سفيرها في تل أبيب "حتى إشعار آخر" على خلفية المجزرة الإسرائيلية بحق المتظاهرين السلميين في غزة.