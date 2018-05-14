أمريكا تشدد حراستها على 6 سفارات بعد نقل سفارتها للقدس

ذكرت شبكة NBC News الأمريكية أن وزارة الحرب الأمريكية قررت تشديد حراستها الأمنية على ستة سفارات بعد نقلها سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن وزارة الحرب الأمريكية عززت سفاراتها الستة بمزيد من قوات المارينز في إسرائيل والاردن وتركيا كما سيتم تعزيز الحراسة حول السفارات الامريكية في مصر ولبنان وباكستان.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية اتخذت قراراً مخالفاً لكل الاتفاقات والمواثيق الدولية بنقل سفارتها لمدينة القدس المحتلة، ضاربة بعرض الحائط كل المواقف العربية والدولية الرافضة للقرار.