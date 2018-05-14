الطقس: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

سيكون الطقس غائم جزئيا اليوم، الاثنين، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لكنها ستبقى أقل من معدلها لهذه الفترة من السنة.

وتكون الفرصة مهيئة لهطول أمطار محلية خفيفة حتى ظهر اليوم، وخاصة في شمال البلاد.

ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة قليلا، غدا، ويبقى الطقس غائما جزئيا. وستكون درجة الحرارة قريبة من معدلها لهذه الفترة من السنة.

وسيكون الجو لطيفا بعد غد، الأربعاء، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. ويتوقع أن يكون الجو جافا، خاصة في المرتفعات الجبلية والمناطق الداخلية.

وسيطرأ ارتفاع كبير على درجات الحرارة يوم الخميس، وسيتحول الطقس إلى خماسيني في معظم مناطق البلاد.