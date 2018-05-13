أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية اليوم الأحد، تعليمات هامة للصحفيين ووسائل الإعلام خلال تغطيتهم لفعاليات ذكرى النكبة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وثمّن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية دور الصحفيين ووسائل الإعلام الوطني الرائد في تغطية أحداث مسيرة العودة الكبرى، مشيراً إلى سلسلة من التعليمات لحرصها على سلامتهم وتسهيل مهامهم..

وتمن المكتب الإعلامي، على الصحفيين الالتزام بعدة إجراءات وتوجيهات أبرزها ارتداء الإشارات المُعرفة بالعمل الصحفي وإبرازها أيضاً على سيارات العمل، وإبراز بطاقة تعريفية واضحة "باجة" تتضمن اسم الصحفي والمؤسسة التي يعمل لصالحها، إلى جانب بطاقة إثبات الشخصية.

كما دعتهم، للالتزام بتعليمات رجال الأمن في أماكن تجمع المتظاهرين، منوهةً إلى أنه سيتواجد في جميع مخيمات العودة مُمثلون عن العلاقات الإعلامية في وزارة الداخلية لتسهيل مهامكم.

ونوهت للصحفيين، أنه في حال واجهتهم أي إشكالية في الميدان أو احتاجوا لأي مساعدة، التواصل على الأرقام التالية:

م. بدر بدر مسؤول العلاقات الإعلامية:

????جوال: 0592840045

???? جوال: 0592021894

???? وطنية: 0567249923

???? وطنية: 0567249921