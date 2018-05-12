الداخلية تصدر تنويهاً للمواطنين بشأن مسيرة العودة الكبرى

نوّهت وزارة الداخلية في قطاع غزة للمواطنين أنه سيتم وقف الحركة المرورية على مستوى محافظات قطاع غزة يوم غد الأحد.

وأوضحت الوزارة أنه "سيتم في تمام الساعة 12:00 ظهراً وقف الحركة المرورية لمدة خمس دقائق، ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى".

ويًواصل الفلسطينيون في قطاع غزة استعداداتهم للمشاركة الحاشدة في "مليونية العودة وكسر الحصار" يومي 14و15 مايو الجاري، للتأكيد على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفض المخططات الرامية لتصفية قضيتهم، وللمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عامًا.

ويأتي ذلك تزامنًا مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والذكرى السبعين لإحياء النكبة الفلسطينية، والذي من المتوقع أن يشهد تظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، والأراضي المحتلة عام 1948 والشتات.

ومنذ انطلاق "مسيرات العودة الكبرى" في 30 مارس الماضي، والفلسطينيون يواصلون الاحتشاد على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، رغم قمع قوات الاحتلال لتلك المسيرات السلمية، واستخدامها "القوة المفرطة والمميتة" والأسلحة المحرمة دوليًا.