اسقاط طائرة "إسرائيلية" شرق غزة والسبب!

تمكن المتظاهرون شرق مدينة غزة (ملكة) مساء اليوم الجمعة، من اسقاط طائرة "إسرائيلية" مسيرة خلال المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الاحتلال ضمن مسيرة العودة الكبرى في كافة محافظات قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن طائرة "إسرائيلية" كانت تسير فوق المتظاهرين للتصدي للطائرات الورقية الحارقة إلا أن المتظاهرين رشقوا الطائرة الإسرائيلية بالحجارة ما أدى لسقوطها.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تستخدم طائرات مسيرة لإيقاف تقدم الطائرات الورقية الحارقة واسقاطها قبل وصولها إلى الحقول والأحراش الزراعية داخل الأراضي المحتلة.

يذكر أن الطائرات الورقية الحارقة أدت منذ صباح اليوم الجمعة لإشعال نحو 4 حرائق في الحقول الزراعية للمستوطنين "الإسرائيليين".