القيادي الحرازين: سنمضي حتى تحقيق اهدافنا مهما بلغت قوة الاحتلال

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الحرازين، أنه مهما بلغت قوة الاحتلال "الإسرائيلي" وعنجهيته الإرهابية ضد الفلسطينيين شرق قطاع غزة (..) فنحن ماضون حتى تحقيق أهداف مسيرة العودة وكسر الحصار لأن الاحتلال "أوهن من بيت العنكبوت".

واعتبر الحرازين في تصريح لإذاعة صوت القدس، مسيرات العودة شرق قطاع غزة التي انطلقت بتاريخ (30 آذار الماضي) محطة مهمة في حياة الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالتجهيزات للمسيرة المليونية المرتقبة بتاريخ (14 مايو القادم) قال: "ستنطلق صياحات التكبير والتهليل وحشد الجماهير وإعلان حالة النفير الساعة الثامنة من مساء الأحد من أسطح المنازل ومآذن المساجد وعبر مكبرات الصوت المثبتة على سيارات الإذاعات التي تجوب شوارع قطاع غزة".



وأكد القيادي الحرازين، أن رسالة شعبنا من الفعالية المليونية المرتقبة أن على عالم أجمع أن يعلم بأن الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل المحتل وفي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين يداً واحدة وسيعود إلى أرضه المحتلة وسيكسر الحصار عن القطاع.

وأشار إلى أن أبناء قطاع غزة ليس لديهم ما يخسروه غير القيد والذل وسندفع ضريبة الكرامة والعزة مهما بلغ عدد الشهداء والجرحى.

وفيما يتعلق بالدول التي تطبع مع الاحتلال "الإسرائيلي"، أكد القيادي الحرازين، أن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والشعوب العربية بخير وأن عدد المطبعين من أمتنا قليلٌ جداً مقارنة بعدد أمة محمد التي يتجاوز المليار والنصف مليار.

ولفت إلى أن المطبعين لا مكان لهم وستنكسر إرادتهم وستخنقهم الجماهير العربية والإسلامية، مؤكداً ان شعبنا الفلسطيني لا يلتفت لهؤلاء الضالون.