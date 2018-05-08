طقس فلسطين:أجواء باردة وأمطار متفرقة

توقعت دائرة الارصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبياً، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة وباردة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغدا الاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3درجات مئوية ، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وحارا نسبيا الى حار ومغبرا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً ،ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يوم الثلاثاء من:

احتمال تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة. شدة سرعة الرياح. تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض. خطر التزحلق على الطرقات .