رسمياً.. ترشيح أردوغان للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الخميس، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم قرر رسميا اختيار الرئيس رجب طيب أردوغان، ليكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 24 حزيران القادم.

وجاء الإعلان المتوقع بعد تصويت جميع نواب الحزب في البرلمان، والبالغ عددهم 316 نائبا، لصالح ترشيح أردوغان.

تجدر الإشارة إلى أن أردوغان يحظى أيضا بدعم حزب الحركة القومية اليميني، الذي شكل معه تحالفا انتخابيا.

ومن المتوقع أن يعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، مرشحه للانتخابات خلال اليومين القادمين.

وأعلن "حزب الشعوب الديمقراطي" التركي الموالي للأكراد أمس ترشيح زعيمه السابق والموقوف حاليا صلاح الدين دميرطاش لخوض الانتخابات الرئاسية.

كما أعلنت أحزاب أصغر أسماء مرشحيها. ومن بين المرشحين وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكسينر التي تسعى للحصول على أصوات يمين الوسط.