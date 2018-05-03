3246 مولوداً بغزة خلال شهر نيسان الماضي

شهد قطاع غزة خلال شهر نيسان الماضي 3246 مولودا جديدا، بالمقابل سجلت مكاتب الأحوال المدنية 261 حالة تبليغ عن وفاة خلال الشهر ذاته في محافظات القطاع.

وأظهرت الإحصائية أنه لأول مرة يتفوق عدد المواليد الإناث على الذكور، حيث شهد قطاع غزة خلال أبريل ميلاد 1625 مولودا أنثى، مقابل 1621 مولودا ذكرا.

وسجل لدى مديرية مدينة غزة 1159 مولودا جديدا، مقابل 658 في خانيونس، و543 في الشمال، و462 في الوسطى، و424 في رفح.

فيما سجل 261 حالة وفاة في محافظات قطاع غزة. حيث أظهرت الإحصائية أن 61% منهم ذكور، بواقع 160 حالة وفاة، مقابل 39% إناث بواقع 101 حالة وفاة.

ووصل مديرية الداخلية بمدينة غزة 78 بلاغا لحالات وفاة، مقابل 60 في خانيونس، و45 في الوسطى، و32 في الشمال، و46 في رفح.