صحة غزة: نفاذ خيوط "برولين" الخاصة بعمليات جراحة الأوعية الدموية

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، نفاذ خيوط عمليات جراحة الاوعية الدموية الدقيقة من مخازن وزارته وخاصة خيوط "برولين" مقاس( 0/6 و 0/5 )

وقد أوضح د. علاء حلس مدير دائرة صيدلية المستشفيات بوزارة الصحة، أن هذا الأمر أدى إلى تأجيل مئات العمليات المجدولة ليقتصر اجراؤها على العمليات الطارئة والمصابين.

من جانبه، ذكر د.أحمد أبو ندا رئيس قسم جراحة الأوعية في مستشفى الأندونيسي بمحافظة الشمال، أن هذا النوع من الخيوط كان قد نفذ من غرف العمليات ليتم اجراء عمليات جراحة الأوعية الدموية بخيوط اكبر حجما ومقاسا ولا تتناسب مع هذه الجراحات.

وأشار إلى أن الاعداد الكبيرة من المصابين الذين وصلوا المستشفى منذ بدء فعاليات مسيرة العودة الكبرى كانت قد استنزفت كميات كبيرة منها وخاصة اصابات الأطراف السفلية .

وحسب احصائيات وزارة الصحة فقد بلغ عدد مصابي مسيرة العودة (٦٧٩٣) اصابة منها ( ١٩٤٢ )اصابة تركزت في الاطراف السفلية منها (٢٤) حالة بتر مختلفة وذلك حتى الثلاثين من ابريل الماضي.