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البوسنة ترفض تسليمه

التعرف على منفذي عملية اغتيال "الزواري" والقبض على أحدهما

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:13 - 02 مايو 2018
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أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، سفيان السليطي، اليوم الأربعاء، أنه تم التعرف على الطرفين اللذين قاما باغتيال مهندس الطيران التونسي، محمد الزواري، وهما من البوسنة وتم القبض على أحدهما في كرواتيا في 13 مارس/آذار الماضي.

وقال السليطي إن السلطات البوسنية رفضت تسليمه إلى تونس باعتبار أن القانون البوسني يمنع تسليم رعاياه.

واغتيل الزواري في كانون الأول- ديسمبر 2016، واتهمت حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية عن اغتيال عضو جناحها العسكري الذي كان مسؤولاً عن تطوير الطائرات بدون طيار التي أطلقتها الحركة من قطاع غزة.

 

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