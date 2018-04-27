القيادي الحساينة: مشاركة جميع مكونات شعبنا ضمان لاستمرار وفعالية "مسيرة العودة"

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د.يوسف الحساينة، أن مشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب الفلسطيني في مسيرة العودة الكبرى، ضمان لاستمرارها وديمومتها وسر قوتها وفعاليتها وصولا لتحقيق رسالتها.

وشدد القيادي الحساينة في تصريح صحفي له اليوم الجمعة، على أن المطلوب في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها قضيتنا، مشاركة جماهير شعبنا وقواه الحية من مؤسسات ونقابات وأطر شبابية ومؤسسات مدنية وفصائل في الضفة الغربية وغزة والداخل المحتل حتى تعطي هذه المسيرة أُكلها وتحقق أهدافها، لافتا إلى أن مشاركة جماهير شعبنا في الضفة الغربية والداخل المحتل الأسبوع الماضي أعطى زخما وقوة لمسيرة العودة المتصاعدة بغزة.

وأشاد القيادي الحساينة بالمشاركة الجماهيرية الحاشدة في فعاليات مسيرة العودة، في تحد واضح لتهديدات الاحتلال الذى بات يعيش هاجساً أمنياً وسياسياً، في ظل إصرار شعبنا على المشاركة بكثافة في المسيرات بروح وثابة وعزيمة قوية وذاكرة صلبة لا تضعف ولا تموت مع مرور الوقت.