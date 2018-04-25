الإفراج عن أكثر من 4000 سجين في مصر

أعلنت الداخلية المصرية أن قطاع مصلحة السجون التابعة للوزارة أفرجت، اليوم الأربعاء، عن 4003 سجناء، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء وتطبيقا لقرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها بهذا الصدد: "واصل قطاع السجون برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3608 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو".

واضاف البيان: "باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 395 نزيلا إفراجا شرطيا".

وأوضحت الداخلية أن هذه الخطوة تأتي "إعمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 133/2018، الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل لعام 2018".

وقال البيان إنه "جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع".