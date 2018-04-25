مصر.. الجيش يُعلن مقتل 3 عسكريين و30 مسلحًا

أفاد الجيش المصري، بأن ثلاثة عسكريين قتلوا الأسبوع الماضي، بالإضافة لـ 30 مسلحًا في سيناء ضمن "العملية العسكرية الشاملة" في مختلف أنحاء البلاد.

وذكر الجيش في بيان بثه التلفزيون المصري صباح اليوم الأربعاء، أن القوات المصرية المشاركة في عمليات "المجابهة الشاملة - سيناء 2018" أوقفت 173 شخصًا في ذات الفترة (الأسبوع الماضي).

وقال البيان إن الجيش المصري "قضى على أمير تنظيم إرهابي وسط سيناء (لم يذكر اسم التنظيم)، ناصر أبو زقول، إضافة إلى 4 أفراد شديدي الخطورة"، وفق قوله.

وأشار إلى "القضاء على ثمانية تكفيريين شمال ووسط سيناء، والقبض على 173 فردًا آخرين".

ولفت إلى أن عناصر الشرطة تمكنت من القضاء على 17 فردًا "تكفيريًا" بدائرة قسم أول العريش خلال اختبائهم بإحدى المناطق السكنية المهجورة.

وأوضح أن 3 ضباط قتلوا وأصيب ضابط صف (رتبة أقل من ضابط) وجندي خلال الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 238 مسلحًا، بخلاف 35 عسكريًا، وعدد الموقوفين إلى 4229 شخصًا (تم الإفراج عن عدد كبير منهم لم يعلن بشكل نهائي بعد) منذ بدء العملية الشاملة بمصر.

وانطلقت العملية العسكرية الأحدث في ظل حالة الطوارئ التي بدأت بكافة أنحاء مصر في أبريل/ نيسان 2017، وتم تجديدها للمرة الرابعة منتصف الشهر الجاري لمدة 3 أشهر.

يشار إلى أن الجيش المصري، أعلن في الثاني من شهر شباط/ فبراير الماضي، وبتكليف رئاسي، خطة "المجابهة الشاملة"، والتي قال إنها تستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.