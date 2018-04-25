ليبرمان يستفز العرب بسبب "محمد صلاح" والطيبي يرد عليه!

حاول وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الليلة الماضية، استفزاز العرب والمسلمين، بعد أن علق على أداء اللاعب المصري محمد صلاح خلال مباراة فريقه ليفربول الانجليزي أمام فريق روما الإيطالي في جولة الذهاب من الدور النصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وغرد ليبرمان عبر تويتر عقب انتهاء المباراة أنه يرغب بضم محمد صلاح إلى الخدمة الدائمة في صفوف الجيش الإسرائيلي. مغردا: "سأتصل برئيس الأركان وأطلب منه التوقيع مع صلاح للخدمة الدائمة"، مشيدا بفريق ليفربول بالقول "ليفربول فريق رائع، لكني لا زلت أفضل الجيش الإسرائيلي".

وأثارت التغريدة الخاصة بصلاح شعور غريب لدى بعض الصحافيين الإسرائيليين، ومنهم المعلق العسكري ألون بن دافيد الذي رد على ليبرمان: "هل تريد ضمه إلى جولاني".

فيما نشر النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي تغريدة ردا على ليبرمان قال فيها: "بدون عرب لا يوجد أهداف، ليس فقط في المنتخب الإسرائيلي، في ليفربول أيضا فهموا ذلك".

وأضاف في تغريدة أخرى: "صلاح يود أن يعرفك جيدا ويعرف لأي قناص تود منح وسام شرف وما هي خطتك لقصف سد أسوان".

واهتمت وسائل الإعلام العبرية والصحافيين الإسرائيليين على تويتر بتلك التغريدات لليبرمان والطيبي وسط تعليقات هزلية عليها.





