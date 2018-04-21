حماس تنعي الشهيد البطش وتثني على جهوده في خدمة القضية

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأكاديمي الفلسطيني والمحاضر الجامعي الشهيد الدكتور فادي محمد البطش الذي استشهد برصاص مجهولين في ماليزيا.

وقالت الحركة في بيان صحفي " تنعى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ابنًا من أبنائها البررة، وفارسًا من فرسانها، وعالمًا من علماء فلسطين الشباب، وحافظًا لكتاب الله، ابن جباليا المجاهدة الشهيد الدكتور المهندس فادي محمد البطش، الذي اغتالته يد الغدر فجر اليوم السبت ٢١ نيسان (أبريل) ٢٠١٨، في مدينة كوالالمبور في ماليزيا، وهو في طريقه لصلاة الفجر في المسجد".

وأضافت الحركة "تميز الشهيد يرحمه الله بتفوقه وإبداعه العلمي، وله في هذا المجال إسهامات مهمة ومشاركات في مؤتمرات دولية في مجال الطاقة، وكان الشهيد نموذجًا في الدعوة إلى الله، والعمل من أجل القضية الفلسطينية".

ويعمل الداعية الإسلامي الدكتور البطش كمحاضر في جامعة خاصة، كما انه إمام لأحد المساجد ويعمل مع جمعية MyCare الخيرية في ماليزيا والتي تتفرع عنها عدة جمعيات خيرية وإنسانية مثل جمعية الأقصى الشريف، وجمعية i4Syria الخيرية.

يُشار إلى أن البطش متزوج ولديه بنتان وولد.