ليبرمان: جاهزون للحرب على جميع الجبهات

قال وزير الحرب "الإسرائيلي" افيغدور ليبرمان مساء اليوم الجمعة: "لسنا معنيين بالحرب، لكن جيشنا مستعدون وعلى أهبة الاستعداد لأي سيناريو محتمل على جميع الجبهات".

وزعم ليبرمان في كلمة له أثناء تواجده بالقرب من معبر كارني شرق مدينة غزة، "لم أر في حياتي جهوزية للجيش مثل هذه الفترة".

وفي ذات السياق حذر ليبرمان جمهورية "إيران" من اختبار قوة الجيش "الإسرائيلي" قائلاً: أقول لمن يقف على حدود فلسطين المحتلة الشمالية "سوريا" أن يفكروا جيدا بما يفعلونه فمن الأفضل لهم ألا يختبرون قوة الجيش "الإسرائيلي" ونحن مستعدون لأي تطور محتمل".

يُشار إلى أن العميد حسين سلامي قال في كلمة له قبيل خطبة الجمعة في طهران: "إن الأيادي على الزناد والصواريخ جاهزة للإطلاق، ففي أي لحظة يريد العدو فيها القيام بشيء ضدنا سنقوم بإطلاقها"، مضيفاً، "تعلمنا أسلوب التغلب على الأعداء ويمكننا استهداف المصالح الحيوية للأعداء في أي مكان نريد".