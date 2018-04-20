نتنياهو لإيران: صواريخنا جاهزة للرد

حذر رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إيران التي توعدت بالرد على الهجوم الإسرائيلي على مطار التيفور في سورية، قائلا "لن يثنينا أي شيء والجيش "الإسرائيلي" جاهز والشعب سيقف إلى جانبه".

وأضاف نتنياهو "إننا نسمع التهديدات من إيران، ويتم إعداد مقاتلي الجيش وقوات الأمن لكل تطور. سنقاتل كل من يحاول أن يؤذينا. لن نتوانى في دفع الثمن وسنتحصل على الثمن من أولئك الذين يسعون وراءنا. والجيش "الإسرائيلي" على أتم جهوزيته، وسوف يحظى بتأييد الشعب".

وتحتفل "إسرائيل" بالذكرى السبعين لاحتلال فلسطين عبر التشديد على قوتها العسكرية في مواجهة سلسلة تحديات اقليمية وسياسية داخلية.