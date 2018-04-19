نتنياهو: أول 10 دول تنقل سفاراتها للقدس ستحصل على علاقات مميزة

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الخميس لممثلي السلك الدبلوماسي إن هناك شرطان للاحتفال مع الاحتلال في ذكرى اعلان الكيان على أرض فلسطين.

وأوضح نتنياهو، أن الشرط الأول هو التحدث ضد إيران التي تتحدث بصراحة الآن عن تدمير إسرائيل"، متابعاً "الشيء الثاني الذي يمكن فعله هو نقل سفارتكم إلى هنا القدس وقد حان الوقت للاعتراف بحقيقة أن القدس هي عاصمة إسرائيل".

وأضاف أن هناك 6 دول على الأقل تناقش بجدية نقل السفارة غلى القدس المحتلة، مشيراً إلى أن أول 10 بلاد تنقل سفاراتها إلى القدس ستحصل على علاقات مميزة عن باقي الدول