عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يسخر من زيارة ابن سلمان لواشنطن

سخر عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز، من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في تعليقه على زيارة الأخير لواشنطن.

وقال ساندرز ساخرا، إن "ولي العهد الذي زار الولايات المتحدة مؤخرا، اشترى يختا بقيمة نصف مليار دولار، فقط لأنه اعتقد أنه جميل، وفعلا هو جميل"، وتابع أن "ولي العهد نفسه، اشترى أغلى قصر في العالم بقيمة 300 مليون دولار، والأكيد أنه جميل هو الآخر".

وتابع ساندرز خلال خطاب ألقاه قبل يومين، في المؤتمر السنوي لمنظمة "جي ستريت" لليهود الأميركيين، أن الخمسين مليون دولار التي تبرع بها الملك سلمان للأونروا من أجل الفلسطينيين في غزة، هي 10 بالمائة فقط من قيمة يخت ابن سلمان.

ساندرز، الذي نافس هيلاري كلينتون في الترشح عن الحزب الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الماضية، قال مخاطبا السعودية ودول المنطقة، إن عليهم التوقف عن الحديث عن معاناة أهالي غزة فقط، والتحرك حيال ذلك.

يشار إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز أعلن خلال القمة العربية التي عقدت قبل أيام في الظهران، عن التبرع بمائة وخمسين مليون دولار لدعم الأوقاف الإسلامية في القدس، وخمسين مليونا أخرى لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقبل أيام، كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي (2017) عانوا من الفقر.

وتفوق نسبة الفقر في غزة (التي تضم مليوني نسمة) أربعة أضعافها في الضفة الغربية (2.8 مليون نسمة)، وترتفع إلى ستة أضعاف في الفقر المدقع.