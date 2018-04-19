والد الطفل نوفل: تم بتر قدم ابني لتدهور حالته الصحية

أكد والد الطفل عبد الرحمن نوفل صباح اليوم الخميس، أن الطواقم الطبية في المستشفى الاستشاري العربي في الضفة المحتلة قام ببتر قدم ولده لتدهور حالته الصحية.

وأصيب الطفل نوفل البالغ من العمر 13 عاماً برصاص متفجر في قدمه من قبل قناصة الاحتلال "الإسرائيلي" قبل عدة أيام أثناء مشاركة عبد الرحمن في التظاهرة السلمية شرق البريج على بعد أكثر من 200 متر من السلك الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وعبر والد الطفل لـ"فلسطين اليوم" عن حزنه الشديد جراء بتر قدم طفله عبد الرحمن، مؤكداً أن الجندي "الإسرائيلي" الذي أطلق الرصاص على طفله عبد الرحمن جبان وليس لديه أي ذرة أخلاق.

وكان الاحتلال "الإسرائيلي" رفض السماح للطفل عبد الرحمن مغادرة قطاع غزة إلى الضفة المحتلة للعلاج مما زاد من تدهور حالة قدمه، إلا أن هيئة الشؤون المدنية أعلنت أمس الأربعاء موافقة قوات الاحتلال، على نقل الطفل من مخيم البريج عبر حاجز بيت حانون لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية.

يُشار إلى أن الطفل وصل إلى المستشفى الاستشاري العربي مع جدته مساء أمس وتم بتر قدمه صباح اليوم الخميس لتدهور حالته الصحية.