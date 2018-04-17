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انخفاض تفشي مرض الكوليرا في اليمن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:54 - 17 ابريل 2018
أرشيفية من الانترنت أرشيفية من الانترنت
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قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جاسرفيتش، اليوم الثلاثاء، أن حالات تفشي مرض الكوليرا في اليمن بدء بالانخفاض مشيرا الى ضرورة اتخاذ أجراءات عاجلة قبل بدء فصل الأمطار لمنع زيادتها.

وقال جاسرفيتش، لوكالة “سبوتنيك”: “تفشي مرض الكوليرا الأكبر في العالم بدأ بالانخفاض، ولكن من دون وصول إنساني مستمر وإصلاح للبنية التحتية سيعود للتراجع، لذلك هناك حاجة إلى الإجراءات العاجلة قبل بدء فصل الأمطار باليمن بشهر نيسان /ابريل لمنع زيادة جديدة في حالات تفشي مرض الكوليرا”.

واكد المتحدث، على ان “الاستجابة المتكاملة للكوليرا من قبل الأمم المتحدة والسلطات المحلية، والشركاء في مجال الصحة، وذلك بالتركيز على معالجة المصابين بأمراض الكوليرا والسيطرة على انتشاره”.

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