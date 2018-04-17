وقفة تضامنية في روما مع الأسرى القابعين بسجون الاحتلال

نظمت مؤسسات فلسطينية وإيطالية، اليوم الثلاثاء، اعتصاما ووقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لمناسبة يوم الأسير.

وشارك في الاعتصام والوقفة التضامنية، في ساحة مادونا ديل لوريتو في قلب العاصمة الإيطالية روما، جمعية اصدقاء نادي الاسير، والجالية الفلسطينية في روما واللاتسيو، وجمعية فلسطين في القلب، وحركة مقاطعة الاحتلال، وجمعية اسوباتشة الإيطالية.

وأكد المشاركون تضامنهم الكامل مع الاسرى في السجون الإسرائيلية، وادانوا سياسة التنكيل والاهمال الطبي المتعمد بحق الاسرى، خاصة المرضى والاطفال والنساء، وطالبوا بضرورة تطبيق القوانين الدولية وتوفير الحماية للأسرى.

يذكر أن نحو 6500 أسير يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 350 طفلا، وستة نواب، و500 معتقل إداري، و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، و62 أسيرة موزعات على سجني هشارون والدامون، بينهن 8 قاصرات تقل أعمارهن عن الـ18 ولعل أبرزهن الطفلة القاصرة عهد التميمي 17 عاما، و21 أما، إضافة إلى وجود 9 اسيرات جريحات.