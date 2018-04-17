الأنروا: إعادة إعمار 154 منزلاً مدمر كلياً في غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الثلاثاء إنها أنهت الشهر الماضي إعادة إعمار 154 مسكنا مدمرا كلياً في قطاع غزة، وإن 180 عائلة تلقت الدفعة الأولى للبدء في إعادة الإعمار.

وأشارت في تقرير الوضع الطارئ إلى أنها صرفت نحو 4.5 مليون دولار كمساعدات للإيواء. وتضمن المبلغ لإعادة الإعمار: 4,236,399 دولارا. ولأعمال الإصلاحات: 264,945 دولار.

وبين التقرير أن قطاع غزة لا زال يعاني من أزمتي الوقود والمياه المزمنتين، حيث الغياب الواضح لأي تحسينات اجتماعية واقتصادية للاقتصاد المتعثر، وكذلك عدم ى تقدم في عملية المصالحة، فضلاً عن تأثير الحصار.

كما أورد التقرير أن "أونروا" مستمرة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والإنشاءات، وحالياً هناك ما مجموعه 13 مشروع بنى تحتية بقيمة 44.87 مليون دولار قيد التنفيذ، وهناك أيضاً 22 مشروعًا آخرًا بقيمة 31.17 مليون دولار تنتظر البدء في التنفيذ.

وأشار إلى أنه في الشهر الماضي، أدخلت "الأونروا" 27 شاحنة محملة بمواد إنشاءات من ضمنها بعض المواد الموجودة على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام، مثل الإسمنت وأنابيب الحديد وقضبان الحديد والمواد الخام والمصاعد لمشاريع البنى التحتية في "أونروا" قيد التنفيذ.