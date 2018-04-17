الاحتلال يلغي تدريب جوي تحسباً لقصف إيران لأهداف "إسرائيلية"

ألغت قيادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مشاركة طائرات مقاتلة من نوع (F-15) والتي كانت ستغادر "إسرائيل" للمشاركة في مناورات مع سلاح الجو الأمريكي في ألاسكا ضمن تدريبات "ريد فلاج" والتي ستجري في مايو الشهر المقبل.

جاء ذلك على ضوء التوتر الحاصل بين "إسرائيل" وإيران وخشية من رد إيراني محتمل ضد الاحتلال، بسبب قصف الأخير لقاعدة تيفور قبل أيام.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت، فلا زال جيش الاحتلال في حالة استنفار براً وبحراً وجواً خشية من الانتقام الإيراني المحتمل، مشيرة إلى أن الاستنفار "الإسرائيلي" تضمن إرسال رسائل سرية وعلنية لطهران تم إرسالها خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت الصحيفة، أن الجيش يتحسب من الرد الإيراني بإطلاق رشقات صواريخ انطلاقاً من سوريا نحو مدينة كبرى داخل "إسرائيل"، أو عبر تفجير عبوات قرب الحدود، أو إطلاق صواريخ مضادة للدبابات.