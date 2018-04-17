شهاب: يجب استدامة الدعم والإسناد للأسرى وقضيتهم

طالب داوود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي باستدامة الدعم والإسناد للأسرى على كل المستويات والصعد المحلية والدولية.

وأكد شهاب خلال حديثه لإذاعة صوت الأسرى على ساديّة الاحتلال البشعة التي يمارسها عبر مصلحة سجونه بحق الأسرى القابعين فيها، مشددًا على أن هذه السياسة لم تؤثر في عزيمة الأسرى أو تنل من صمودهم.

ودعا إلى ضرورة نرفع صور الأسرى وإحياء ذكراهم والصدح بأصواتهم في كل المحافل المحلية والدولية، مردفاً يجب أن "نكون رسل لهم في كل المحافل".

واعتبر أن إبراز معاناة الأسرى وويلات السجون وتدويل قضيتهم جهد مهم يجعل الاحتلال وسياساته محبطة خاصة في العالم الخارجي.

وأوضح أن كل أسير له قصة مختلفة ويجب دراستها والحديث عنها على حدة، من أجل إعطائهم حقوقهم العادلة التي كفلتها كل المواثيق والقوانين الدولية.

وتابع "فقدنا الحالات الكثيرة خلف القضبان" "و"حالات تحررت ولاحقتها الأمراض" لا نريد أن نفقد أسرى جدد في زنازين الاحتلال.