العلوم والتكنولوجيا والوطنية موبايل توقعان مذكرة تفاهم مشترك

وقعت الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس مذكرة تفاهم مشترك مع الوطنية موبايل لرعاية أنشطة علمية لخدمة مجالي البحث العلمي والتعليم المهني والتقني تنفذها الكلية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم خان يونس، وذلك بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد عايش أبو شنب ومدير التربية والتعليم بخان يونس الأستاذ عبد الرحيم الفرا ومدير الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة بالوطنية موبايل الأستاذ رجب السراج ، ومدير المبيعات بالوطنية موبايل الأستاذ محمود شرف، ونائب العميد للشؤون الأكاديمية الدكتور حسام نعيم النفار، ورئيس قسم العلاقات العامة بالكلية الأستاذ محمود رفيق الفرا، وعدد من رؤساء الأقسام الأكاديمية والإدارية بالكلية والمديرية والوطنية موبايل.

وفي كلمته أشار د. أبوشنب لأهمية هذه الخطوة معتبرها سبيلاً مهمًا لإنجاح أنشطة البحث العلمي بالمؤسسات التعليمية التقنية والمهنية في فلسطين خاصة أنَّ المجتمع الفلسطيني بمختلف فئاته أصبح يدرك دور التعليم التقني والمهني في تحقيق التنمية المستدامة للأفراد والجماعات، مبيناً أن الكلية تسعد بالتعاون المشترك مع المؤسسات الفلسطينية التي تهتم بدعم التعليم التقني والمهني وفي مقدمتها الوطنية موبايل التي تقدمت اليوم برعاية نشاطين مركزيين لخدم أهالي محافظات غزة.

بدوره أوضح مدير التربية والتعليم عن سعادته بالشراكة بين المديرية والكلية لما لذلك من أهمية كبيرة لتطوير كافة الجوانب العلمية وكذلك الارتقاء بمستوى مخرجات الطلبة بالمدارس، مضيفاً أنَّ هذه الأوقات تشهد انضمام الوطنية موبايل لعموم الشركات الفلسطينية الداعمة للتعليم الفلسطيني متمنيـًا لها مزيداً من التألق والنجاح.

من جانبه أبدى أ. السراج سعادة الوطنية موبايل بمساهمتها في إنجاح الأنشطة العلمية للكلية والمديرية، مؤكدًا أنَّه يتطلع إلى مزيد من العمل المشترك بين الجانبين، بما يحقق أهداف المؤسسات الوطنية ويزيد من التكامل بين مختلف قطاعات الوطن.

من جانبه بيَّن أ. الفرا أنَّ بموجب مذكرة التفاهم، ستقوم الوطنية موبايل بتمويل المؤتمر العلمي الثاني الموسوم بمستقبل التعليم المهني والتقني بمدارس التعليم العام في فلسطين والمنوي عقده مطلع مايو القادم، وكذا تمويل عقد الامتحان العملي النهائي لمبحث التكنولوجيا لطلبة الثانوية العامة في مديرية التربية والتعليم خان يونس وشرق خان يونس الأسبوع القادم.