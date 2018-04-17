مستوطنون يهاجمون مزارعين في مادما جنوب نابلس

هاجم مستوطنو "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب مدينة نابلس، اليوم الثلاثاء، مزارعين من قرية مادما أثناء حراثتهم أراضيهم، وأجبروهم على مغادرتها تحت تهديد السلاح، وبحراسة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال رئيس مجلس قروي مادما إيهاب القط، إن مستوطنين، بحراسة من قوات الاحتلال، هاجموا المزارعين الذي دخلوا أراضيهم صباحا بعد الحصول على تنسيق من قوات الاحتلال لحراثتها، ومنعوهم من العمل فيها، وذلك للمرة الثالثة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، وطردوا المزارعين من أرضهم.