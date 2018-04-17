بدران يوضح الملفات المطروحة على طاولة الحوار مع الجانب المصري

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران مساء الثلاثاء، أن وفد حركته في الطريق إلى العاصمة المصرية القاهرة لعقد لقاءات مع الجانب المصري حول مختلف تطورات القضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه هي الهدف في كل تحركات الوفد.

وقال بدران في تغريدات له عبر حسابه على توتير: "أهم عقبة أمام المصالحة هي عدم وجود قرار سياسي لدى قادة السلطة؛ مواقفها وسياساتها تؤكد على عقلية التفرد بعيدًا عن العمل الوطني المشترك؛ وهي اليوم مطالبة بمراجعة حقيقية تجعلها تنسجم مع تطلعات شعبنا وتتناسب مع تضحياته المتواصلة".

وشدد بدران على أن موقف حماس من المصالحة ثابت لا يتغير، وتحقيق الوحدة الوطنية، هو منهج دائم لدى الحركة.

وأضاف: "المصالحة تعني تطبيق عملي لكل الاتفاقيات السابقة، خاصة 2011 وما بعدها".

وتابع قوله: "شعبنا هو صاحب السيادة الحصرية وليس من حق أحد أن يكون وصيًا عليه، ومن حقه هو فقط أن يختار قيادته السياسية، وأن يحدد برنامج مقاومة الاحتلال وآليات تحقيق أماله وطموحاته في التحرير والعودة".