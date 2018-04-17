مهجة القدس: في يوم الأسير معاناة الأسرى لا تتوقف!

أكد ياسر مزهر مسؤول الفعاليات بمؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى أن الأسرى داخل السجون الإسرائيلية يتعرضون لأبشع الانتهاكات التي منها منع الزيارات، وسياسة العزل الانفرادي، واعتقال إداري، وتواصل التفتيشات، ومنع التعليم والزيارات.

وأضاف خلال محاضرة بجامعة القدس المفتوحة بعنوان: "دور الجامعة في نشر ثقافة الحركة الأسيرة في المناهج الدراسية" أن الممارسات الصهيونية مستمرة ونذكر منها أيضاً النقل المفاجئ الفردي والجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوي الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام.

وأوضح مزهر أن الانتهاكات بحقّ الأسرى تبدأ منذ لحظة اعتقالهم بطريقة وحشية واقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الّليل أو من أماكن اعتقالهم المختلفة، ومنهم من يطلق الرصاص الحيّ بشكل مباشر ومتعمّد عليه خلال الاعتقال.

ولفت إلى الاحتلال الإسرائيلي ومخابراته يخضعون الأسرى في مراكز التحقيق للضرب المبرح، وتوجه إليهم الشتائم والألفاظ البذيئة مع تهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، إضافة إلى فرض أحكام وغرامات مالية عالية.

وأشار مزهر إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ 6500 أسيرا، بينهم 350 طفل/طفلة، 62 أسيرة منهن 21 أم، وقاصرات، 6 نواب و500 معتقل إداري و1800 مريض بينهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، و19 صحفي و48 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل، و25 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن و12 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاما و29 أسيرا من قدامى الأسرى ومعتقلين.