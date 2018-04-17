أبو حمزة للأسرى: تحريركم خطوة مهمة وواجبة على طريق تحرير مسرانا

أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين "أبو حمزة"، أن تحرير الأسرى من سجون العدو الصهيوني خطوة مهمة وواجبة على طريق تحرير مسرانا وكل أرضنا.

وقال أبو حمزة في ذكرى يوم الأسير خلال تغريدة له على حسابه عبر تويتر صباح الثلاثاء:"شعاع أمل قادم يملؤنا يقيناً باقتراب وعد الأوفياء الصادقين بتحريركم أسرانا الأبطال كخطوة مهمة وواجبة على طريق تحرير مسرانا وكل أرضنا".

وجدد أبو حمزة وعد سرايا القدس للأسرى أن هم وأمل وهدف السرايا كل يوم هو تحريرهم عبر كسر قيدهم، وأنهم في قلوبنا وغداً بإذن الله سيكونون بيننا.

ويصادف اليوم السابع عشر من نيسان يوم الأسير الفلسطيني حيث يقبع 6500 فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 62 امراًة و35 طفل.