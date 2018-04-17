التجمع الإعلامي يدعو لإطلاق سراح (26) صحفياً من سجون الاحتلال

دعا التجمع الإعلامي الفلسطيني اليوم الثلاثاء، كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين للوقوف عند مسؤولياتها والعمل الجاد من أجل إطلاق سراح 26 صحفياً معتقلين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأشار التجمع الإعلامي في بيان صحفي، إلى تكدِس سجون الاحتلال "الإسرائيلي" بنحو 6500 أسير من أبناء شعبنا من بينهم نحو 350 طفلاً، و62 امرأة وفتاة، و26 صحفياً وفق آخر الإحصاءات التي وثقتها وزارة الأسرى والمحررين.

وتحدث التجمع، عن معاناة الأسرى البواسل في سجون الاحتلال الذين يعيشون ظروفاً غاية في الصعوبة والقسوة، خاصة في ظل اتباع مصلحة السجون الإسرائيلية سياسة الاهمال الطبي تجاه المرضى منهم، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تضمن لهم الحق في الحصول على العلاج المناسب.

وأعلن التجمع الإعلامي، عن تضامنه الكامل ووقوفه بجانب كل الأسرى البواسل في سجون الاحتلال، متمنين لهم الإفراج العاجل للعودة إلى مكانهم الطبيعي بين ذويهم وأبناء شعبهم.

وطالب التجمع الإعلامي، المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهد في سبيل توفير الحماية للصحفيين وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بالاستفراد بهم واعتقالهم واستهدافهم المُميت كما جرى مؤخرا مع الزميل الصحفي الشهيد ياسر مرتجى، والزميل الجريح أحمد أبو حسين الذي يرقد في غرفة العناية المكثفة نتيجة لخطورة حالته الصحية.

وأكد التجمع، على أن اعتقال الصحفيين وملاحقتهم واستهدافهم على خلفية دورهم الإعلامي يعتبر محاولة "إسرائيلية" مفضوحة لثنيهم عن مواصلة عملهم وتأدية رسالتهم الإنسانية والأخلاقية والوطنية تجاه شعبنا وقضاياه العادلة.

وأشاد التجمع، بدور الصحفيين وسائل الإعلام الفلسطينية ومواقفها المشرفة في الانحياز لقضايا شعبنا، خاصة ما نشهده في هذه الأيام من دور وطني وبطولي بامتياز خلال تغطية فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، فإننا ندعوها إلى مزيد من الالتحام بقضية الأسرى وتسليط الضوء عليها بالقدر الذي يتعرض فيه أسرانا لانتهاكات وجرائم يندى لها جبين الإنسانية.