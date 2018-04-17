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الاحتلال يعاود تجريف أراضٍ بمساحة 15 دونما شرق قلقيلية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:58 - 17 ابريل 2018
تجريف مباني تجريف مباني
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عاودت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تجريف أراضٍ بمساحة 15 دونما في بلدة إماتين شرق قلقيلية، لتوسيع مستوطنة "عمناوائيل" الجاثمة على أراضي المواطنين. 

 وقال رئيس مجلس قروي إماتين هيثم صوان لـ"وفا"، إن آليات الاحتلال عاودت منذ ساعات الصباح تجريف 15 دونما، تعود ملكيتها للمواطن فوزي ناصر غانم، بعد أن اوقفته بقرار من محكمة العدل الإسرائيلية قبل شهر، إلا أن قوات الاحتلال لم تمتثل.

وأشار إلى أن أصحاب الأرض يملكون الأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيتهم لها، وسيتم متابعة القضية عبر المحاكم المحلية، والعالمية.

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