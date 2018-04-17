في يوم الأسير.. 6500 أسيراً في سجون الاحتلال بينهم 1800 مريض

يوافق اليوم 17 نيسان، يوم الأسير الفلسطيني، حيث يجري تنظيم مسيرات ومهرجانات تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أن أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال٬ فيما يُقدر عدد حالات الاعتقال على مدار سنين الاحتلال بنحو مليوني حالة اعتقال.

ويصل عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 6500 أسيرا، بينهم 350 طفلا/طفلة، 62 أسيرة منهن 21 أما، و 8 قاصرات، و 6 نواب و 500 معتقل إداري.

ومن بين الاسرى هناك 1800 مريض بينهم 700 اسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، إضافة الى 48 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل، و 25 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن و 12 أسيرا امضوا داخل معتقلات الاحتلال أكثر من ثلاثين عاما و 29 أسيرا من قدامى الأسرى ومعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وهم الدفعة الرابعة التي رفضت إسرائيل إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار عام 2014، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها٬ كما يوجد 19 اسيرا صحفيا.

وكان المجلس الوطني الفلسطيني أقر باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974، خلال دورته العادية، يوم السابع عشر من نيسان من كل عام يوماً وطنياً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ولنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، ويوماً للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة.