اعتقالات واقتحامات في مناطق عدة بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، عدة مناطق في مختلف محافظات الضفة المحتلة، واعتقلت عدداً من الشبان، بينهم قيادي في الجبهة الشعبية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت شبان، عرف منهم:

1. جعفر دحبور- عزون شرق قلقيلية

2. أسامة سويدان- عزون

3. يزن شبيطة- عزون

4. أحمد محمد أبو هنية- عزون

5. خالد علي قبلاوي- برقين قرب جنين

6. حسام الرزة (قيادي في الجبهة الشعبية)- نابلس

7. أحمد عبد المحسن- مخيم الأمعري برام الله

فيما وزعت قوات الاحتلال بيانات تحذيرية وتهديدية في مخيم الأمعري برام الله، تحذر فيها الشبان من مقاومة الاحتلال.

كما وسلّمت قوات الاحتلال عدداً من الشبان بلاغات استدعاء في قرية قراوة بني حسان بسلفيت.